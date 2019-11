Vaccino anti-influenzale: possibili tracce di lattice nelle componenti delle siringhe

Massima attenzione per chi si sottopone al vaccino anti-influenzale. Le confezioni, infatti, potrebbero contenere tracce di lattice.

È quanto reso noto dall'Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che ha condotto un lavoro di approfondimento con le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini per la stagione 2019-20. La possibile presenza di tracce di lattice, latex o gomma naturale, però, non riguarda il vaccino bensì le componenti esterne delle siringhe pre-riempite , come il cilindro, il pistone, il cappuccio protettivo copri ago, il copri punta e altre parti, o degli applicatori nasali.

L’Agenzia afferma che questa è una informazione di estrema importanza per i soggetti allergici al lattice che necessitano della copertura vaccinale, i quali in caso di presenza di tale materiale, anche in tracce, “sarebbero esposti al rischio di reazioni allergiche". Per evitare gravi problemi di salute, la stessa Aifa raccomanda a tali pazienti di rivolgersi al più presto al proprio medico.

“L'avviso pubblicato da Aifa riguarda solo il confezionamento dei vaccini antinfluenzali a tutela di coloro che presentano allergie a tale sostanza. Ciò per consentire anche ai soggetti allergici una adeguata vaccinazione informandoli sui prodotti latex-free. Nessuna contaminazione dunque nei vaccini antinfluenzali" , precisa in una nota l'Aifa. Sulla base delle informazioni fornite dalle stesse aziende produttrici del vaccino, emerge che i vaccini interessati sono diversi.

Vi è quello dell’azienda Mylan IRE HEALTHCARE LIMITED con il vaccino “Influvac S tetra” che "non contiene lattice ma non si può escludere la possibilità che, durante il processo produttivo, il medicinale sia venuto a contatto con strumenti che contengono lattice. Poi vi è l’Azienda Mylan Italia S.r.l. con il vaccino 'Influvac S*'. Azienda Seqirus srl con i vaccini Agrippal S1, Fluad, Influpozzi subunità, Innoflu*, Flucelvax tetra. Per questi ultimi vaccini "non si può escludere che i cappucci copri ago e i cappucci protettivi delle siringhe non contengano lattice". In tutti i casi si consiglia ai pazienti sensibili al lattice di consultare il medico prima della somministrazione del vaccino.

La linee guida della Commissione Europea sugli eccipienti nell'etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali prevedono l'inserimento di un'avvertenza nel foglio illustrativo nel caso in cui sia presente qualsiasi quantità di lattice. In caso di assenza di tale emulsione non è richiesto l'inserimento di specifiche dichiarazioni.