Vado a quel paese

I Comuni in Italia sono 8.101. Il primo in ordine alfabetico è Abano Terme, che è vicino a Padova; l'ultimo è Zungri, sito bellissimo in Calabria, vicino a Vibo Valentia. E così, procedendo per singolarità, ho verificato che il Comune più piccolo per numero di abitanti è in provincia di Lecco: Morterone, 33 anime, di cui 10 tra sindaco, vicesindaco, assessore e consiglieri nell'amministrazione comunale. Per vincere le elezioni, esclusi i candidati, occorrono tra i 10 e gli 11 voti «laici». Una gara entusiasmante. Non so cosa accadrà a Sutri, dove sono candidato con una lista omnibus denominata «Rinascimento», ma i sondaggi rilevano, forse ottimisticamente, un 88% a 12%, che indica essenzialmente il desiderio di rendere glorioso il nome della capitale della Tuscia, fra le terre più «numinose» in Italia, in equilibrio fra il Chianti e il Salento. Che molte meraviglie siano sconosciute contrasta con le altre afflitte da un turismo selvaggio, come Venezia e Firenze, e che premeditano numeri chiusi o ticket d'accesso. Intanto, tra Sutri e Zungri, verifico un'altra singolarità. I paesi con i nomi più corti d'Italia non possono avere meno di due lettere, e se ne registrano cinque: Lu (Alessandria), Ne (Genova), Re (Verbano-Cusio-Ossola), Vo (Padova) e Ro (Ferrara). La mia famiglia, mio padre e mia madre, è vissuta a Ro dalla metà del secolo scorso. Con l'avvento del codice postale, l'indirizzo è assai facile: Vittorio Sgarbi 44030. Risparmiatemi le mail, scrivetemi.