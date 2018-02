Valanga sulla Grignetta: morti 2 alpinisti scalatori

Tragedia sulla neve dopo una valanga che si è abbattuta sulla Grignetta nella zona di Lecco. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre alpinisti. Due sono deceduti, il terzo invece è stato recuperato. L'allarme è stato dato intorno alle 15:30 e immediatamente sono scattate le ricerche.



Immediata l'attivazione delle unità di elisoccorso e di quelle cinofile per cercare i tre dispersi rimasti sotto la neve. Nelle operazioni di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri, la questura e la prefettura di Lecco. Nella zona della valanga sono arrivati anche due elicotteri da Sondrio e da Como. I tre alpinisti erano impegnati in una scalata. All'improvviso una valanga si è staccata e di fatto sono stati travolti. Purtroppo per due degli alpinisti non c'è stato nulla da fare. Adesso il terzo è stato sottoposto alle cure e a quanto pare non sarebbe in pericolo di vita.