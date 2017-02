Adinolfi: "Vietiamo i siti porno"

Bloccare per legge i siti porno in Italia. Lo ha proposto ieri Mario Adinolfi, leader del 'Popolo della Famiglia' e tra gli organizzatori dell'ultimo 'Family Day'.

"Se andassimo al governo, vieteremmo i siti porno. La fruizione 'facile' della pornografia influenza negativamente i giovani, l'oppressione sessuale tradizionalmente attribuita alla Chiesa in realtà è dettata dagli stereotipi del porno", aveva scritto ieri Adinolfi sul suo profilo Facebook sottolineando che "basterebbe fare una blacklist come avviene con alcuni siti di gioco d'azzardo, il porno è degrado e commercio del corpo femminile".