Valeria Rumori e l’Italia di Los Angeles: "Il nostro 2019 sarà ricco di cultura"

L’Italia che vive in America, l’America italiana delle eccellenze, della cultura, dell’iniziativa. L’Italia che ha l’orgoglio di appartenenza e la voglia di dare il meglio di sè. All’Istituto italiano di cultura di Los Angeles, metropoli che è patria del cinema, c’è tutto questo e tanto altro nelle mille iniziative che scandiscono il calendario degli appuntamenti: incontri, mostre, festival. Per promuovere la cultura e la lingua italiana, non solo come ufficio estero del Ministero degli Esteri ma anche come centro di stimolo e di interscambio tra culture che tocca arte, cinema, musica, teatro, lingua ma anche sport, scienza, tecnologia, moda e design. Da «MEETItaly», il forum che raduna imprenditori, ricercatori e scienziati italiani e italo americani, nato per favorire lo scambio di conoscenze e di opportunità, alla quarta edizione di «Italian Perspective Series», dove ci si misurerà su Scienza e Cultura, protagonista Leonardo Da Vinci, per il cinquecentenario della sua scomparsa: il 2019 si preannuncia un anno ricco di appuntamenti di arte, musica, cultura. Il 2018 è stato un anno intenso e pieno di iniziative per un centro che oltre a Los Angeles gestisce un’area di competenza che comprende anche California meridionale, Nevada, Arizona, Nuovo Messico, Arkansas, Luisiana, Oklahoma e Texas. E il nuovo anno non sarà da meno. A partire il 29 gennaio dalla terza edizione di «Filming Italy», che ospiterà celebrità italiane e americane. Ci sarà spazio per celebrare Tintoretto, poi «Italoamericana», una collettiva dedicata agli illustratori italiani, «Cinema Italian Style» presentato con Cinecittà Luce, American Cinematheque e AFI a novembre. In questa intervista il direttore Valeria Rumori ci racconta la comunità italiana di Los Angeles e le nuove iniziative per l’anno nuovo.