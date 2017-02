Vasto, l'ultimo dialogo tra Di Lello e D'Elisa

La vicenda di Vasto continua a far discutere. E sull'omicidio di Italo D'Elisa per mano di Fabio Di Lello emergono nuovi retroscena. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica esatta del delitto e stanno provando a ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo. Di fatto tra D'Elisa e Di Lello c'è stato un dialogo prima della tragedia. Secondo quanto riporta il Messaggero, un testimone oculare avrebbe visto tutto e soprattutto avrebbe sentito quel dialogo tra i due prima degli spari. Lo sguardo di Di Lello avrebbe incrociato quello di D'Elisa. Pochi istanti. Poi Di Lello avrebbe detto a D'Elisa: "Hai ancora il coraggio di farti vedere in giro?".



È questo il momento che precede l'epilogo. D'Elisa avrebbe risposto: "Lasciami stare, non puoi farmi nulla...". A questo punto Di Lello va nella sua auto e prende la pistola, poi esplode 4 colpi che uccidono D'Elisa. Un gesto che in un istante ha distrutto altre due famiglie, dopo quella di Roberta Smargiassi morta subito dopo l'incidente dello scorso luglio.