Vede la moglie morire, ucciso dall'infarto

Lei si accascia al suolo, colpita da una devastante trombosi. Lui fa solo in tempo a chiamare l’ambulanza, poi accusa un infarto e si accascia al suolo. Sono morti così, a pochi minuti l’una dell’altro, due anziani coniugi a Eboli, in provincia di Salerno.

Il dramma s’è consumato nella mattinata di ieri, intorno alle 9. La signora, 73 anni, era in casa quando le è scoppiata l’arteria femorale. L’emorragia è parsa subito grave, il marito, a cui lei ha chiesto subito aiuto, s’è prodigato per assisterla e ha chiamato il 118. Ma quando s’è reso conto che la moglie non gli rispondeva più e che la vita stava scivolando via dal suo corpo, il suo cuore malandato non ha retto. L’uomo, 74 anni, ex insegnante, è spirato a causa di un infarto pochi minuti dopo la morte della moglie.

I corpi dei due anziani sono stati scoperti dal genero che aveva raggiunto casa dei suoceri su richiesta della moglie, preoccupata dal fatto che i genitori non rispondessero al telefono. Sul posto sono arrivati anche i medici e i sanitari del 118. Ma per entrambi, ormai, non c’era più nulla da fare. La storia dei due coniugi ha commosso l'intera comunità che s'è stretta attorno alla famiglia.