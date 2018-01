Le Vele di Calatrava a Reggio Emilia al buio per sei mesi. Ma il Comune ha già le luci di ricambio

Le Vele di Reggio Emilia, ovvero i tre ponti commissionati dall'archistar Santiago Calatrava che hanno riqualificato tutta l'area nord della città, continuano a essere al buio. È da ben quattro mesi ormai che manca l'lluminazione e l'effetto scenico delll'insieme architettonico è così completamente perso. Ma il Comune di Reggio Emilia, a cui fa capo il sindaco del Pd Luca Vecchi, ha deciso di prendersela con calma.

Le luci da sostiuire sono state acquistate solo a dicembre e saranno installate dai tecnici a marzo. Insomma, Le Vele continueranno a non vedersi ancora per un bel po'. E dire che le luci che sostituiscono quelle bruciate ci sono già. Come riporta La Gazzetta di Reggio, le lamentele dei cittadini non sono poche e non mancano anche gli appelli per risolvere la situazione il prima possibile, proprio come aveva scritto un lettore del quotdiano su Facebook: "Chiedo a Unindustria Reggio Emilia di farsi promotrice di una raccolta fondi per sostituire quelle luci casomai con teconologie più economiche che rispetti i consumi e con una durata mggiore di via dell'impianto dell'illuminazione".