Veneto, il sindaco che vuole armare i vigili con il Kalashnikov

L'idea, forse, è un po' radicale: armare i vigili urbani con il kalashnikov. La proposta arriva da Santa Maria di Sala, un paese in provincia di Venezia, governato da quello che è già stato ribattezzato "sindaco mitraglietta".

Come riporta il quotidiano locale La Nuova Venezia , il primo cittadino Nicola Fragomeni ha lanciato un appello destinato a fare discutere nell'ambito dell'ipotesi di armare la polizia locale. "Sono convinto che i vigili devono essere armati - spiega il sindaco - Il mio modo di vedere le cose prevede che questo corpo possa essere messo in condizione di difendere e di difendersi. Solo così il turno di sera può avere senso, altrimenti non possiamo chiedere più sicurezza se poi non diamo gli strumenti necessari per far bene il proprio lavoro. Mi dicono che sono guerrigliero, sindaco “mitraglietta”? Sì, lo sono".

Durissima la reazione dei gruppi di centrosinistra in consiglio comunale e dei comitati: "Lo sa il sindaco di cosa parla quando parla di Kalashnikov?- si chiedono gli esponenti del comitato Possibile - Quando si parla dell’AK-47 Avtomat Kalashnikov si parla di uno strumento di morte, status symbol dei terroristi e di tutta una generazione di ragazzi cresciuti in paesi dilaniati dalla guerra. Il Kalashnikov è stato utilizzato per la strage di Charlie Hebdo, al Bataclan. È il fucile d’assalto più diffuso nel mondo con circa 185 milioni di esemplari fra la versione originale e le sue varianti, prodotte dal 1949 ad oggi. sociare quest’arma ai tutori dell’ordine, riferendosi alla dotazione dei vigili urbani, come ha fatto il sindaco di Santa Maria di Sala, è quanto di più sbagliato si possa fare."



Ora l'ultima parola è affidata al Consiglio dell'unione dei Comuni del Miranese che decideranno se dare la luce verde o meno all'iniziativa di armare la polizia locale con gli Ak-47.