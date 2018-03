Venezia, addio alla piccola Giada: la "bambina piuma" non ce l'ha fatta

Ha combattuto con tutte le forze che aveva. Ma Giada Perini, conosciuta come la "bambina piuma", non ce l'ha fatta a sconfiggere i mali da cui era affetta.

Giada Perini era malata di tetraparesi spastica, microcefalia ed epilessia. A dodici anni pesava solamente sette chili. Troppo pochi. Da Chioggia, in provincia di Venezia, la storia della "bambina piuma" ha fatto il giro d'Italia, commuovendo anche chi non conosceva lei e la famiglia. Per dare un conforto morale ed economico, ogni anno veniva organizzata una partita di beneficienza con gli Ultras Union Cs, la Clodiense Chioggiasottomarina e le rappresentative di vari club della città.

"Il nostro piccolo angelo pesava oramai solo 7 chili – dice la mamma al Corriere del Veneto - forse ha terminato di soffrire. Tre settimane al mese era malata, fra aspiratore e complicazioni per lei era una sofferenza, piangeva per ore". La donna, così come il marito, sapeva come sarebbe andata a finire ma, come ha dichiarato nell'intervista, non si è mai pronti ad affrontare la morte di una figlia.