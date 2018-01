Da Venezia fino alle Cinque Terre. Le mete da evitare (secondo la Cnn)

La Cnn ha stilato una lista dei posti da evitare nel 2018. Nel mirino dell'emittente americana sono finite anche due destinazioni italiane: Venezia e le Cinque Terre. La fama di Venezia nel mondo, si sa, non è delle migliori. Questa volta però i motivi a suo sfavore non sono gli scontrini salati pagati dai turisti. Ma i turisti stessi. La città sarebbe infatti da evitare in quanto troppo caotica a causa degli innumerevoli turisti che occupano le strade con i loro "selfie-stick". Stesso discorso vale per le Cinque Terre. Secondo la testata, la destinazione sarebbe da evitare perlomeno durante la stagione estiva. In totale, i turisti che hanno visitato la meta nel 2015 sono stati 2 milioni e mezzo.

Tra gli altri posti da non visitare quest'anno troviamo le Isole di Skye, in Scozia, Barcellona, Dubrovnik in Croazia, Santorini, il Bhutan, Il Taj Mahal in India, il Monte Everest, Machu Picchu i Perù e le isole Galapados in Ecuador. Il motivo è sempre uno: i troppi turisti rovinano il paesaggio e in alcuni caso lo rendon addirittura pericoloso.