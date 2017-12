Vent'anni dopo McCartney anche Ringo Starr sarà "Sir"

Il tabloid Sun ne ha già dato la notizia, certo della bontà di una soffiata secondo cui tra quanti riceveranno il titolo di Cavaliere dalle mani della Regina Elisabetta II, ci sarà quest'anno anche Ringo Starr.

L'ex batterista dei Beatles (foto), che oggi ha 77 anni, diventerà "sir" a vent'anni di distanza da Paul McCartney e il titolo onirificio - sempre che le fonti che hanno spifferato la notizia non si sbaglino - verrà consegnato il prossimo 30 di dicembre.

Nei prossimi giorni arriverà un annuncio ufficiale da Buckingham Palace e soltanto allora si potrà avere una conferma o una smentita. Secondo il Sun però Ringo avrebbe già ricevuto da settimane la lettera con cui il palazzo annuncia l'arrivo del titolo, con il quale la Corona britannica riconosce i meriti artisitici e sociali dei sudditi di sua Mestà.

Ed è proprio la seconda la ragione per cui sarà premiato "sir" Ringo Starr, per le sue iniziative di beneficenza per l'Aids, contro gli abusi sui bambini, per i diritti umani, per la lotta alla povertà nel mondo e nel sostegno alle arti.

Nel 1965 Ringo e Paul, come i due compagni di band, ricevettero un "Mbe" (Member of The Most Excellent Order of the British Empire), che Lennon e Harrison avrebbero poi restituito.