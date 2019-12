Si ferisce col vetro e aggredisce agenti: marocchino subito espulso

Ha dato in escandescenze nei pressi della stazione ferroviaria di Ventimiglia, aggredendo verbalmente i passanti e danneggiando alcuni cassonetti dei rifiuti, arrivando perfino a denudarsi ed a procurarsi delle lesioni coi frammenti di una bottiglia di vetro prima di essere fermato dagli uomini della polizia di Stato.

Al termine delle cure in ospedale e dopo soli pochi giorni dalla denuncia, il facinoroso è stato accompagnato all'aeroporto di Malpensa e quindi rispedito in patria.

Protagonista della vicenda un marocchino di 30 anni, che aveva creato non pochi disagi a passanti e membri delle forze dell'ordine durante il pomeriggio dello scorso venerdì 29 novembre.

Completamente fuori controllo, il nordafricano ha iniziato a molestare pesantemente chiunque gli capitasse a tiro, urlando minacce, insulti e frasi sconnesse di ogni genere proprio nel piazzale antistante la stazione ferroviaria del comune in provincia di Imperia.

Dopo improperi ed intemperanze varie, lo straniero ha iniziato ad accanirsi anche contro dei contenitori per rifiuti, presi a calci e danneggiati, e si è poi buttato in mezzo alla strada, creando dei disagi alla circolazione.

Temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, ai numerosi passanti non è rimasto altro da fare che contattare le forze dell'ordine per segnalare quanto stava accadendo, anche se lo spettacolo fornito dal magrebino non era ancora terminato.

Dopo essersi spogliato, liberandosi sia della giacca che di una maglia, l'extracomunitario ha afferrato una bottiglia di vetro frammentaria, utilizzandone il bordo tagliente per autoinfliggersi delle ferite all'altezza del petto.

Quando gli agenti del commissariato di Ventimiglia sono giunti nei pressi del piazzale hanno trovato lo straniero già ferito e sanguinante, motivo per cui si sono rivolti telefonicamente al 118 chiedendo agli operatori di intervenire sul posto.

I poliziotti hanno tentato di far ragionare il 30enne il quale, secondo quanto riferito dalla stampa locale, alternava momenti di apparente lucidità ad altri di fortissima ed incontrollabile agitazione. Durante uno di questi, il marocchino si è scagliato contro i poliziotti, costretti a dover sostenere una colluttazione per bloccarlo.

Dopo aver ricevuto delle cure in pronto soccorso, a causa delle lesioni autoinflitte coi frammenti di vetro, il magrebino ha subito una denuncia a piede libero con l'accusa di danneggiamento. Nel contempo le autorità hanno inoltrato una richiesta di espulsione, attuata durante la gionata di ieri, martedì 3 novembre. Sono stati gli uomini del commissariato di Ventimiglia ed i colleghi dell'ufficio immigrazione della questura di Imperia ad occuparsi di scortare il 30enne all'aeroporto di Milano Malpensa. Lo straniero ha fatto quindi ritorno in patria con un volo di sola andata per Rabat.