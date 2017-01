Ventimiglia, foto choc: così gli immigrati lasciano l'Italia

Stipati sotto il sedile di un treno, spesso nascosti dalle gambe dei passeggeri, con un unico intento: espatriare abusivamente in Francia, lontano dagli occhi della polizia. Ecco come viaggiano i migranti fermi alla frontiera di Ventimiglia, che in questo modo tentano di oltrepassare il confine. Una delle mille e più strategie, la maggior parte assai rischiose, che gli stranieri si inventano per uscire dall'Italia. C'è, infatti, che si nasconde nei bagagliai delle auto o nei cassoni dei furgoni; chi cammina lungo i binari della ferrovia e chi attraversa i sentieri a picco sul mare. Senza dimenticare chi si incammina per l'autostrada e chi, addirittura, cerca un rifugio nella strettissima cabina elettrica dei treni regionali. La foto che vedete è stata appunto scattata su uno dei tanti "regionali" che partono quotidianamente da Ventimiglia, alla volta di Nizza o Cannes. Il migrante sale sul treno in sosta al binario, solitamente prima degli altri passeggeri. Si nasconde sotto il sedile, per poi uscire una volta raggiunta la Francia.