Verbania, non paga l'autostrada per 79 volte: il giudice lo assolve

Non ha pagato l'autostrada per ben 79 volte ma è riuscito lo stesso a farla franca. Il giudice infatti lo ha assolto perché non c'è nessuna certezza che alla guida ci fosse il proprietario del furgone.

Come racconta Il Giorno, un artigiano lombardo, proprietario di un furgone, non ha pagato il pedaggio dell'autostrada, sempre al casello Lago Maggiore della A26, per ben 79 volte. Ma, a sorpresa, è stato assolto dal tribunale di Verbania, comune sul lago Maggiore. Il motivo scritto nero su bianco dal giudice? Non c'è alcuna certezza che la persona alla guida fosse sempre lui.

Il pedaggio che per 79 volte non è stato pagato ammonterebbe a quasi 5mila euro e il periodo in cui l'uomo ha usufruito gratuitamente dell'autostrada va da dicembre 2014 alla prima metà del 2015. Le telecamere della Società Autostrade hanno documentato tutto ma per il giudice l'artigiano lombardo, proprietario del furgone, è innocente.