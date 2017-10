Vermi nel piatto di pasta. Scoperta choc nella mensa a scuola

Non erano vermicelli, il tipo di pasta. Ma vermi veri e propri. Si sono trovati una brutta sorpresa nella pasta alla scuola elementare Edmondo De Amicis di Genzano di Roma, in zona Castelli Romani. I bambini avrebbero trovare nel loro piatto dei vermi. Non certo una bella notizia per i genitori che lasciando mangiare i loro bimbi nelle mense scolastiche.

Proviamo a fare un passo indietro. A rilanciare la notizia è stato Daniele Lorenzon su Facebook. Non si tratta di un genitore "qualunque", ma del sindaco del Paese. Il quale ha ritenuto necessario rendere noto quanto accaduto e promettere che verranno fatte "indagini sulla mensa". "Apprendo con sdegno e preoccupazione del ritrovamento di vermi nella pasta dei piccoli alunni della scuola De Amicis - ha scritto il primo cittadino su Fb - La notizia ci è stata comunicata informalmente ieri dalla scuola, a cui abbiamo chiesto di farci pervenire formalmente una segnalazione in forma scritta (arrivata questa mattina) in modo da poter mettere subito in atto le dovute procedure del caso. Abbiamo contattato la Asl per richiedere di effettuare un'ispezione oggi stesso e chiesto formalmente spiegazioni alla ditta di ristorazione. Ci siamo riservati di adottare ogni tipo di provvedimento per tutelare la salute dei nostri cittadini più piccoli. In attesa dei risultati delle ispezioni, vi chiedo fiducia e pazienza: insieme all'assessore Elisabetta Valeri e al nostro ufficio Scuola stiamo monitorando la situazione e forniremo alla cittadinanza ogni ulteriore aggiornamento".