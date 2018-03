Verona, cancella le assenze dal registro dopo aver saltato la scuola: ora dovrà pulire le aule

Salta le lezioni, ruba la password all'insegnante e cancella le assenze dal registro elettronico. Ora l'alunna furbetta dovrà pulire le aule della scuola.

Come riporta il Corriere del Veneto, una studentessa del liceo artistico "Nani Boccioni" di Verona ha marinato la scuola per una settimana. Gli insegnanti non hanno dato troppo peso alla cosa, pensando avesse un'influenza che avrebbe poi giustificato con un certificato medico. Ma si sbagliano. La ragazza salta volontariamente le lezioni, ma poi cerca di trovare una soluzione in modo da non dover temere per il numero di presenze o il voto in condotta.

La studentessa prima spia una professoressa e le ruba la password del registro elettronico, poi entra nel sistema e cancella la settimana di assenze, alterando anche i dati della sua amica. La "bravata" è stata scoperta quasi subito e punita, prima con una sospensione e poi con lavori socialmente utili, come la pulizia di aule e laboratori e la cura del giardino di scuola.