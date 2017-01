Il vescovo di Messina smascherato da un biglietto: "Aveva un rapporto omosessuale"

Non solo la parrocchia di San Lazzaro (Padova) è stata travolta da un enorme scandalo a luci rosse, anche quella di Messina è finita nel titacarne mediatico a causa di un comportamento anomalo del vescovo.

Calogero La Piana è stato nominato vescovo nel 2006 da Benedetto XVI. Per nove anni La Piana indossa la veste con rigore inflessibile, respingendo con fermezza le accuse di chi lo considerava troppo vicino al sindaco e soprattutto rimuovendo e trasferendo preti accusati di aver infranto il sesto comandamento con ragazze e parrocchiane poi diventate loro amanti.

Come scrive Emiliano Fittipaldi per l'Espresso, le cose, però, cambiano il 24 settembre del 2015 quando il vescovo Calogero annuncia ai fedeli di aver dato a papa Francesco la rinuncia irrevocabile al mandato pastorale della diocesi. Motivo ufficiale delle dimissioni, spiega la sala stampa vaticana, le difficili condizioni di salute del monsignore. Nient’altro.

In realtà, le dimissioni - più che alla salute - sono dovute all’incredibile vicenda, iniziata qualche anno prima, che ruota attorno all’eredità del dottor B., un uomo mai sposato e senza figli, da sempre devoto alla Madonna e alle gerarchie ecclesiastiche della città che, essendosi ammalato gravemente, scrive un testamento olografo davanti al notaio. Nelle carte compare anche il vescovo La Piana, a cui il dottor B. decide di donare, come riporta L'Espresso, solo " un crocifisso in argento e corallo ".

Un anno dopo, però, il vescovo decide di tornare davanti al notaio. Per rifare il testamento pubblico, così il vescovo La Piana diventa ricco, ma a Messina nessuno lo sa. Per più di due anni del testamento nessuno, in curia, sa nulla. E solo tra la fine 2015 e l’inizio del 2016 (quando il vescovo dà le sue dimissioni, ndr) i soldi dell’eredità del dotto B. vengono bonificati alle fondazioni benefiche, come conferma l’ufficio stampa di Medici senza Frontiere.

Dopo un lungo chiacchierare e mal pensare, la curia di Messina è venuta conoscenza delle motivazioni che hanno spinto il vescono La Piana a cambiare il testamento. Tra le carte, infatti, ci sarebbe un biglietto scritto di proprio pugno dal dotto B., pochi giorni dopo l’ultimo appuntamento avuto dal notaio. Eccolo.