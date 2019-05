Vicenza, auto in bilico sul torrente: uomo salvato dai vigili del fuoco

Allerta rossa in Emilia Romagna, che continua ad essere soggetta a forti raffiche di piogge che potrebbero mettere a rischio alluvione 1,2 milioni di famiglie - stando alla stima di Coldiretti.

Una tragedia è stata evitata questa mattina poco prima delle ore 8.00, quando i vigili del fuoco hanno provveduto a salvare un uomo che si trovava nella propria macchina in bilico sul bordo del torrente Agno. L'episodio si è verificato precisamente in via Cal de Guà a Montecchio Maggiore (in provincia di Vicenza), dove un passante ha intravisto l'automobilista all'interno della vettura in equilibrio precario.

Il salvataggio

Sono stati immediatamente allertati i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, hanno messo in atto tutte le procedure per rinforzare il peso dell’auto verso la strada mentre è stato fatto uscire l'uomo dal mezzo. Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo al riparo e al caldo il conducente; la macchina è stato poi assicurata ad un punto fisso per evitarne la caduta nel torrente. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e mezza: l'automobile è stata recuperata dal soccorso stradale.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo - dopo essere finito fuori strada - sarebbe caduto nel fiume e sarebbe infine rientrato nella vettura senza prendere in considerazione il grado di pericolosità del gesto compiuto.