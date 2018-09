Vicenza, moldavo ubriaco aggredisce con pugno al volto una ragazza

Aggressione nella scorsa notte ai danni di una ragazza, avvenuta a Vicenza presso il bar Ambras in contra’ Porta Padova.

La vittima si trovava a chiaccherare all’esterno del locale in compagnia di alcuni amici quando, all’incirca intorno all’una, un uomo completamente ubriaco le si è avvicinato senza proferir parola e senza alcun motivo apparente per colpirla con un pugno in pieno viso.

La giovane, una 28enne residente a Bolzano Vicentino, è caduta a terra sanguinante e stordita a causa del forte colpo ricevuto, mentre gli amici hanno cercato immediatamente di arginare la furia dell’aggressore. Quest’ultimo, nel tentativo di divincolarsi, si è levato la maglietta di dosso ed ha iniziato a correre per allontanarsi dal luogo. Immediata la segnalazione al 113 da parte degli amici della ragazza. In pochi minuti gli agenti della volante sopraggiunta sono riusciti ad individuare il colpevole ed a far scattare le manette ai suoi polsi, prima di condurlo negli uffici della questura.

Si tratta di un moldavo di 36 anni, in possesso anche della cittadinanza rumena, che è stato incriminato per il reato di lesioni gravi.

Per la ragazza si è reso invece necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che le ha prestato sul posto i primi soccorsi.