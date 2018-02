Vicenza, polemica a scuola: alunni a lezione al poligono

È bufera su un istituto tecnico di Vicenza. La scuola tra le sua attività formative ha permesso agli alunni - molti minorenni - di praticare il tiro a segno portandoli al poligono di tiro. A denunciare il fatto è il consigliere veneto del Pd Andrea Zanoni, avvertito dalla madre di uno studente.

La denuncia

La signora che ha denunciato l'accaduto è stata intervistata dall'Ansa e ha spiegato che " almeno due classi prime " dell'istituto commerciale Almerico da Schio sono state portate al poligono ben quattro volte. La donna ha sottolineato che l'ultima visita al tiro a segno era valida come voto per la materia di scienze motorie.