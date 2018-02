Il video hot finisce in rete: "Cancellatelo, fatelo per i miei figli"

Hanno girato un video hard mentre facevano sesso e naturalmente il filmato sarebbe dovuto restare un segreto della loro intimità. Ma così non è stato e le immagini hard della coppia napoletano sono finite in Rete. La donna, residente in un paese del Vesuviano, è madre di due figli e vedova.

Dalla disperazione provacata dall'accaduto ha tentato il suicidio. Gli amici hanno deciso di aiutarla a diffondere un messaggio attraverso un'emittente radiofonica locale in cui la donna fa un appello: "Cancellate il video e non condividetelo. Fatelo per i miei figli", ha affermato la donna. Come riporta Il Messaggero, Maria, nome di fantasia, ha deciso di rivolgersi alle autorità per sporgere denuncia contro ignoti. Inoltre, lo speaker radiofonico che le ha dato spazio l'ha messa in contatto l'assessore regionale alle Pari opportunità delle Regione Campania.

Il caso di Maria ricorda quello di Tiziana Cantone, la ragazza di Pozzuoli che si è tolta la vita nel settembre del 2016 dopo che un suo video hard era diventato virale.