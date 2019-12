Villorba, ladro sfonda vetro auto e picchia bimbo per rubare borsa

Tanta paura ieri pomeriggio per un bambino di 12 anni a Fontane, frazione del comune di Villorba, in provincia di Treviso. Il piccolo, rimasto da solo in auto in attesa della madre e del fratellino, è stato infatti aggredito da un malvivente.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono svolti durante il pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre, intorno alle ore 16:30. La piccola vittima aveva da poco raggiunto piazza Cadorna insieme alla mamma per andare a prendere il fratello minore, ancora all'asilo.

Parcheggiata la vettura in prossimità della scuola per l'infanzia “Maria Immacolata”, la madre del 12enne si è allontanata per andare incontro all'altro figlio, lasciando quindi il minore da solo all'interno dei veicolo. Si trattava, del resto, di un attesa di pochi minuti, ed il ragazzino si trovava perfettamente al sicuro.

Purtroppo l'auto parcheggiata e lasciata incustodita ha attirato l'attenzione di un malvivente, che ha pensato di approfittare della situazione. Avvicinatosi alla vettura con l'intenzione di rubare qualche oggetto di valore al suo interno, il soggetto non si è fermato neppure quando si è accorto della presenza del bambino.

Deciso ad impossessarsi della borsetta della donna, lasciata su uno dei sedili anteriori, ha sfondato il vetro del finestrino per accedere all'abitacolo ed ottenere così il bottino. Terrorizzato, il 12enne ha comunque lottato per impedire al criminale di prendere la borsa, tenendola stretta fra le braccia. Senza alcuno scrupolo, tuttavia, il ladro non ha esitato ad attaccare il bambino, colpendolo con forza sulle piccole mani che cercavano di trattenere l'oggetto della contesa. Il piccolo si è allora messo ad urlare, richiamando l'attenzione di alcuni passanti. Ad accorrere in suo aiuto, un papà in attesa che il figlio uscisse da scuola.

Compresa la situazione, l'uomo ha raggiunto il ladro ed ha cercato di metterlo in fuga. Ne è nata dunque una rapida colluttazione, durante la quale il genitore è riuscito ad assestare due pugni al malvivente, che ha infine deciso di allontanarsi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Affidato alla madre, tornata con il secondo figlio, il coraggioso 12enne è stato confortato e poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale locale per essere sottoposto a degli accertamenti. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per il piccolo, ancora sotto choc per quanto gli è accaduto.

Del caso sono stati informati i carabinieri del comando di Villorba, presso i quali i genitori del minorenne hanno sporto formale denuncia. I militari si trovano ora impegnati nelle indagini per risalire all'identità del responsabile, in merito al quale non sono state rilasciate informazioni.