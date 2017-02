Vincono gli animalisti: lupi salvi (per ora)

Vincono gli animalisti. Per ora. La conferenza Stato-Regioni ha infatti deciso all'unanimità di rinviare la discussione del "Piano lupo" che prevedeva l'abbattimento del 5% dei lupi italiani.

Una decisione arrivata dopo che già molte Regioni avevano espresso parere contrario e dopo le proteste delle associazioni animaliste. "È una vittoria per tutti noi, ma in particolare per i lupi", commentano Lorenzo Croce e Antonella Brunetti dell'Aidaa, "Ora la palla torna ai tecnici che dovranno mettere a punto un piano di salvaguardia che non escluda assolutamente l'abbattimento dei lupi. Noi siamo soddisfatti ma non abbassiamo la guardia,abbiamo troppe volte presunte vittorie animaliste trasformarsi poi in concenti sconfitte, per questo noi saremo vigili giorno dopo giorno su quanto accade attorno ai lupi italiani".

"I lupi non sono ancora salvi, ma per il momento ha prevalso il buonsenso grazie alle azioni di protesta che abbiamo messo in campo", ha commentato invece Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, "Non scenderemo a compromessi: dal testo dovrà sparire ogni accenno alla possibilità di abbattere esemplari di lupo"