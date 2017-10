Violenze e stupri a Milano Adriele Guarneri: "C'è un rimedio"

Gli stupri, i furti e i borseggi sono, purtroppo, diventati argomenti di cronaca quotidiana in una città come Milano che, da diversi mesi, si vede costretta a fare i conti con una quantità allarmante di abusi su donne e minori, con decine e decine di scippi e azioni di violenza ingiustificata. Le retate delle forze dell'Ordine in stazione Centrale, che si susseguono da mesi, ad oggi sono più che altro servite a diminuire il numero di delinquenti che smerciano oggetti rubati o commerciano qualsivoglia genere e tipo di droga nel piazzale antistante, ma gli stupri e gli episodi di violenza crescono esponenzialmente e sembra che non ci sia modo di arginare o risolvere il problema.

Il caso della bambina di 6 anni violentata nel bel mezzo del pomeriggio in un portone di via Bramante nella ChinaTown meneghina si aggiunge a quello di un'anziana donna di 81 anni che è stata violentata da un nordafricano all’interno del Parco Nord mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa e a quello di una giovane ragazza di 26 anni che, fortunatamente, è riuscita a difendersi dall'aggressione di un romeno (già condannato a due anni nel 2012 per violenza sessuale) che l’aveva colta di sorpresa mentre si stava dirigendo verso la stazione Romolo.

"Genitori costretti a tenere in casa i propri figli, donne che non possono più circolare liberamente durante il giorno, anziani picchiati e molestati, la situazione è chiaramente fuori controllo", dichiara Adriele Guarneri, amministratore delegato di G Action Group, società milanese specializzata nella sicurezza armata e non e anche nei servizi investigativi. "Il lavoro delle forze dell'Ordine è encomiabile, ma non è più sufficiente. Agli episodi di stupro, di cui si è tanto parlato in questi giorni, dobbiamo anche aggiungere la scarsa sicurezza sui mezzi pubblici durante la notte. Un esempio lampante è il video, diventato virale, girato da Striscia la Notizia sulla filovia 90 che percorre tutta la circonvallazione milanese. A tutto ciò, bisogna anche aggiungere il pericolo attentati, più volte minacciati dall’Isis, che impegnano Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e Guardia di Finanza in ronde e pattugliamenti nelle zone definite sensibili”.

"Esiste, secondo me", aggiunge Adriele Guarneri, "un sistema per cercare di diminuire la possibilità di violenze e stupri su donne e bambini in pieno giorno e di arginare, allo lo stesso tempo, anche di notte, non solo gli stessi problemi ma anche quanto denunciato dal format televisivo di Antonio Ricci. Se i commercianti e le Associazioni di zona e di via, nei quartieri più a rischio di Milano e Provincia, scegliessero di avvalersi dei servizi di vigilanza privata, probabilmente diventerebbe più difficile per i delinquenti mettere a segno reati di varia natura. Una ronda giornaliera e notturna nei quartieri maggiormente affollati come, ad esempio, tutta la zona di Paolo Sarpi, Corso Como, Navigli, Arco della Pace e potrei citarne ancora, potrebbe servire sia a garantire maggior sicurezza ai commercianti ma sarebbe anche un valido sistema per garantire sicurezza alla popolazione".

La scelta di avvalersi di società di servizi di sicurezza privata non sarebbe poi così tanto da sottovalutare a Milano. L’esempio arriva dal Sindaco di Padova e dal suo assessore al Commercio che il mese scorso hanno iniziato a incontrare i commercianti e i residenti delle zone più a rischio della città per arginare la crescita del degrado e della delinquenza proponendo di stipulare un contratto con una società di Vigilantes. "Non è un'idea negativa", ha dichiarato il direttore dell’Hotel Grand'Italia di Padova, Sante Tartaglia, e della stessa opinione è anche un commerciante straniero, che ha sottolineato: "Se sarà necessario, anch'io darò la mia quota pur di lavorare in un ambiente libero da presenze delinquenziali".

La scelta di avvalersi di vigilantes di società private non è una novità: già nel 2014 a Vigevano, in provincia di Udine e in provincia di Ivrea, i residenti e i commercianti si erano organizzati per avere una pattuglia di vigilantes dalle 22 alle 6 del mattino che perlustrasse la città. Pochi euro al mese a famiglia o a commerciante per dormire sonni tranquilli. Un rimedio, come si può notare, volendo c'è.