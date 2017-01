"La Vita in diretta", polemica su Don Bruno Fasani

Bufera in Rai dopo le parole di Don Bruno Fasani durante l'ultima puntata di La Vita in diretta. Il sacerdote ed opinionista tv ha lanciato una provocazione: “In questi momenti in cui l’emergenza in Abruzzo è forte, non sarebbe il caso in questi giorni che si soprassedesse di andare a sciare in queste zone e non intralciare il lavoro dei soccorritori? Ma venite su al nord, chiederemo di farvi fare uno sconto”. Parole che hanno scatenato una vera e propria rivolta sul web da parte degli utenti abruzzesi che hanno rilanciato sui social un invito a chi è in partenza: “Vieni in Abruzzo se vuoi davvero aiutarci”. E alle parole di Don Bruno, come riporta rete8.it, ha risposto il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato che ha scritto una lettera al presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Roberto Fico, e al direttore generale, Antonio Campo Dall’Orto: "Roccaraso e il suo sistema turistico meritano maggiore attenzione e rispetto dai programmi d’informazione della Rai. Evitare dannose generalizzazioni e giudizi superficiali, e’ il modo migliore con il quale il servizio pubblico puo’ aiutare l’Abruzzo a superare questa fase di emergenza senza creare ulteriori danni all’economia del territorio”. Infine ha aggiunto: "Sarebbe utile che la Commissione di Vigilanza e il direttore generale invitassero i responsabili di questi programmi molto seguiti dalle famiglie a evitare giudizi sommari che creano enormi danni economici ai nostri operatori del turismo, proprio in un momento come questo in cui servirebbe invece buon senso e una luce positiva sempre accesa per aiutare l’Abruzzo”. (Clicca qui per guardare il video de "La vita in diretta")