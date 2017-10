Viterbo, arrestati ladri... di pigne

Il nuovo business dei ladri? Le pigne. Sì, proprio quelle che abbondano nelle nostre pinete e che sono diventate un affare per chi ne fa commercio illecito.

Le pigne sono infatti usate ora in molti settori: non solo i pinoli nell'industria alimentare, ma anche la struttura legnosa per la produzione di profumi o per il riscaldamento. Al punto da essere moltro ricercate dalle aziende e da essere diventate un obiettivo goloso per i malviventi.

Ieri, quindi, i carabinieri di Montalto di Castro (Viterbo) hanno notato un furgone sospetto parcheggiato vicino a un complesso turistico e hanno scoperto un varco nella recinzione di una pineta privata. All'interno della poprietà hanno trovato tre persone che con scale a pioli in alluminio e aste allungabili, avevano già raccolto due quintali di pigne, sistemate in sacchi di juta. I tre - due italiani e un rumeno, già conosciuti alle forze dell'ordine - sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e danneggiamento. Sono finiti ai domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima.