Vittoria, drone scopre una serra di marijuana tra pomodori e fave

Una serra di marijuana è stata scoperta a Vittoria, un Comune in provincia di Ragusa. La piantagione era nascosta tra i filari di pomodori e fave. In manette un uomo pregiudicato di 53 anni che aveva coltivato, lungo tutto il perimetro del terreno intorno al vivaio, pomodorini doc ragusani e fave. Piante che raggiungono i diversi metri d'altezza, così da coprire quello che c'era all'interno. Una vera e propria piantagione del peso complessivo di sei mila e 500 chili.



Gli uomini della squadra mobile, dopo aver ricevuto notizia di una probabile serra di cannabis che emanava un forte odore nella zona, hanno avviato le indagini con un drone. Individuata l'area, si sono appostati tra i filari di pomodori e sono arrivati fin dentro le serre senza farsi notare.



Dopo ore di appostamento è stata notata un'auto che faceva ingresso nell'azienda e, successivamente, dentro un casolare. Alcuni minuti dopo, l'uomo (ora in manette) si è recato all'interno degli impianti serricoli per irrigare ed a quel punto gli agenti di polizia lo hanno tratto in arresto.



Il pregiudicato ha ammesso le proprie responsabilità ma non ha fornito i dettagli su eventuali complici. La perquisizione dell'intera area ha permesso di scovare un piccolo caseggiato dove veniva effettuata l'essiccazione delle piante illegali. Sono stati, inoltre, trovati numerosi prodotti fertilizzanti utilizzati per favorire la crescita delle piante che sono circa 15mila con un'altezza che varia tra i 50 ed i 150 centimetri con picchi di quasi 2 metri.