Vivendi adesso sale al 28% Mediaset, vertici in Consob

Vivendi sale al 28,8% del capitale sociale di Mediaset e detiene diritti di voto per il 29,94%. Lo comunica il gruppo francese in una nota. prosegue dunque la scalata. Intanto dopo l'ok da parte dell'AgCom ad un'istruttoria sulla scalata, si muove anche la Consob che oggi ha ascoltato in audizione Marco Giordani, cfo di Mediaset.

"Abbiamo ricostruito la vicenda, ma era già abbastanza chiara. I fatti sono conosciuti e ora qualcuno deve giudicare", ha spiegato al termine dell'incontro nella sede milanese della Commissione che vigila sulle società quotate. Nessuna richiesta da parte di Vivendi, che al momento dell' ultima comunicazione possedeva il 25,7%, per un'assemblea straordinaria del gruppo. "A quanto ne so io no", ha detto Giordani. Nessun commento su una possibile Opa francese sul gruppo di Cologno Monzese. "Non dovete chiederlo a me", si è limitato a dire il cfo di Mediaset. Giordani inoltre ha precisato che non ci sono stati contatti tra Vivendi e Mediaset.