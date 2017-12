In volo non le servono lo champagne: donna costringe il pilota ad atterrare

Una donna svizzera di 44 anni è impazzita quando, su un volo partito da Mosca e diretto a Zurigo, non le hanno servito lo champagne desiderato.

Come riporta il Washington Post, una donna svizzera di 44 anni ha costretto un pilota d'aereo a un atterraggio non previsto. Il volo, partito da Mosca e diretto a Zurigo, ha infatti fatto tappa a Stoccarda per colpa di un bicchiere di champagne. Una passeggera ha infatti scatenato l'inferno perché le bollicine che desiderava bere non erano presenti sul menù della compagnia. Il personale non è riuscito a calmare la donna. Per evitare problemi anche agli altri passeggeri, il pilota è stato quindi costretto ad atterrare a Stoccarda per far scendere la 44enne. Al momento la cittadina svizzera ha ricevuto una multa di 5mila euro per disordine pubblico e offese a pubblico ufficiale. Con molta probabilità la compagnia addebiterà all'amante dello champagne anche i costi dovuti allo scalo.