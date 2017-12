Wanna Marchi diventa prof di televendite

Ora Wanna Marchi sale in cattedra. La regina delle televendita terrà un corso di formazione per i ragazzi che intendono imparare i trucchi delle promozioni in televisione.

Le sue lezioni si svolgeranno in videoconferenza una volta alla settimana per conto dell'istituto paritario Volta e avranno un costo che va dai 100 ai 200 euro al mese. Nel caso in cui Wanna Marchi sarà impossibilitata a svolgere tali lezioni sarà sostituita dalla figlia, Stefania Nobile che, come la madre, ha alle spalle una condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Fabrizio Tittozzi, direttore generale dell'Istituto Volta, ha spiegato che "nel suo campo è una fuoriclasse e assieme alla figlia ha fatto la storia della televisione" e, pertanto, Wanna Marchi "è una persona che può insegnare qualcosa di importante, soprattutto a chi opera nel settore delle vendite". E, così, due truffatrici diventano docenti...di truffa?