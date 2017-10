Via dal board degli Oscar: ​l'Academy caccia Weinstein

Il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein è stato espulso dagli Oscar. La Accademy Awards ha reso noto che la decisione ha effetto immediato, e che l'obiettivo della stessa è "non solo separarsi da qualcuno che non merita il rispetto dei suoi colleghi, ma anche mandare un messaggio che punti il dito contro l'ignoranza e la vergogna del comportamento dei predatori sessuali e contro le molestie sul luogo del lavoro". "Questa era è finita"- ha aggiubto l'Accademia.

La Miramax e la Weinstein Company

Harvey Weinstein con il fratello Bob fondò nel 1975 la Miramax - con cui collezionarono grandi successi - per poi venderla alla Disney nel 1993 e creare la 'Weisntein Company' nel 2005. I componenti della Accademy Awards sono membri a vita. Dopo lo scoop del Nyt le attrice fattesi avanti, come uno tsunami, a denunciare le molestie ed in qualche caso lo stupro subito da Harvey Weinstein hanno raggiunto quota 40.