West Nile, 82enne muore al policlinico di Modena

Un uomo di 82 anni è morto a Modena, colpito dal virus della zanzara killer, il West Nile. L'anziano era ricoverato al policlinico di Modena dallo scorso 31 luglio, ma il trattamento per il virus era iniziato il 4 agosto, quando i medici avevano riconosciuto l'encefalopatia da West Nile.

Il paziente ha avuto "due episodi di polmonite e una successiva sepsi che hanno portato a decesso, avvenuto il 20 di agosto" , come osservato dai medici che l'avevano in cura. Il decesso risale allo scorso 20 agosto.

Dall'inizio del periodo di sorveglianza (il 15 giugno) sono stati 22 i pazienti che in provincia di Modena hanno contratto la forma neuroinvasiva del virus. Di questi, 6 sono stati dimessi, mentre per altri le condizioni stanno migliorando. Tuttavia, ci sono ancora pazienti in prognosi riservata, a causa delle complicanze causate dalla malattia.