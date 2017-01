Yahoo Giappone diminuisce i giorni di lavoro per i dipendenti per evitare i "karoshi"

Un weekend di tre giorni, è questa la novità che la sede giapponese di Yahoo avrebbe considerato per i suoi dipendenti, facendoli lavorare solo 4 giorni alla settimana.

Come riporta Huffington Post, infatti, l'azienda sta pensando di permettere ai propri dipendenti di riposarsi di più e di godere di più del proprio tempo libero. Non si rinuncerebbe alla produttività e si risparmierebbero i soldi.

In Giappone sta dilagando il fenomeno che vede diversi morti per il lavoro e per questa ragione è stata creata la parola karoshi. Nel 2015 il ministero della Salute e del Lavoro di Tokyo aveva pubblicato un libro bianco sui karoshi, nato negli anni '80 e considerato un tabù dal governo stesso. Stando a quanto riportato nel libro bianco, un’azienda su quattro costringe i dipendenti ad almeno 80 ore di straordinario mensili. Una statistica dell’Agenzia nazionale di polizia mostra che 2.310 persone nel 2015 si sono suicidate o sono morte per problemi legati al lavoro.

l'anno scorso, ad esempio, il primo ministro Shinzo Abe ha creato una task force per promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata mentre è nata anche l'iniziativa chiamata "Premium Friday", che obbliga le aziende a regalare un venerdì festivo ogni mese ai dipendenti. Alcune compagnie sono andate anche oltre, costringendo gli impiegati a tornare a casa appena terminato l'orario di lavoro e alcune volte a farli lavorare direttamente da casa.