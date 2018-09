Zaytsev scende in campo ancora una volta a favore dei vaccini

In attesa di prendere per mano la nostra nazionale e di guidarla ai prossimi mondiali di pallavolo che si giocheranno questo mese in Italia e Bulgaria, il noto campione Ivan Zaytsev torna ancora una volta ad esporsi a favore dei vaccini.

Lo aveva già fatto recentemente, postando su Facebook una foto della figlia appena vaccinata e venendo letteralmente sommerso di insulti e di critiche da parte del popolo dei no-vax. Adesso è ritornato sull'argomento, rilasciando alcune dichiarazioni al settimanale Grazia: " Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina, la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si tratta di guerra tra case farmaceutiche, ma di dati scientifici. Sono uno sportivo, ma anche un cittadino - aggiunge Zaytsev - Essere un personaggio pubblico è un vantaggio. Ci sono temi che mi stanno a cuore e credo sia importante usare la mia visibilità anche per sensibilizzare la gente. Ma non voglio fare politica o essere strumentalizzato".