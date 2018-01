Zingaretti a caccia di volontari, la rete reagisce: "Il lavoro si paga"

AAA mano d’opera cercasi, meglio se brillante, qualificata e di poche pretese perché l’operazione sarà a costo zero. C’è qualcosa di stonato nella chiamata alle armi lanciata dall’attuale governatore del Lazio. Nicola Zingaretti si prepara a correre ancora per la presidenza della Pisana facendo appello ai “volontari”.

Una parola che, in altri contesti, è capace di scuotere le coscienze evocando altruismo e bontà, come per magia, diventa urticante e repellente quando a farne uso è un amministratore da 14 mila euro circa al mese. Uno della “casta”, insomma, che si rivolge alla generalità indistinta e spesso arrabbiata dei naviganti senza troppi giri di parole. Questo basta per far nascere il caso. L’annuncio, pubblicato sul blog di Zingaretti e rilanciato dalla sua pagina Facebook, recita: “Abbiamo di fronte a noi una grande sfida per difendere il Lazio e le nostre conquiste di questi anni. Partecipa anche tu, diventa volontario. Abbiamo bisogno delle tue capacità, del tuo impegno e del tuo entusiasmo”.

Prendere senza dare, la regola aurea dei tempi di crisi, ricetta magica per la cerchia sempre più ristretta dei privilegiati che l’hanno coniata. Non a caso, sotto all’annuncio del presidente del Lazio, i commenti di quelli che gridano allo “schiavismo” e non sono disposti a “lavorare gratis” per un “politico che prende soldi a secchiate” si moltiplicano. “Il lavoro – puntualizza Vera – va sempre retribuito, ci avete tolto il sangue e cercate pure il volontariato, che faccia tosta!”. Marcello scrive: “Fareste miglior figura se pagaste chi si fa il mazzo per permettervi di tenere le poltrone”. Federico rilancia: “Con quale faccia vengono a chiedere volontariato quando loro sono la prima causa degli sprechi e del debito pubblico?”. Pier Paolo domanda: “Lei presidente fa il volontario per il Lazio o percepisce uno stipendio?”. Anche perché, tra emergenza rifiuti e sanità al collasso, il primo quinquennio targato Zingaretti lascia l’amaro in bocca. Secondo Massimiliano, ad esempio, “in questi cinque anni abbiamo fatto tanto volontariato… ti abbiamo sfamato insieme ai tuoi amici”. “Almeno un rimborso spese”, chiede candidamente Rita, perché “in questo momento storico” chiedere di fare del volontariato “è troppo”. Per Vincenzina, tanto, il problema non si pone: “Neanche a pagamento”.