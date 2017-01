Cina, nello zoo tre tigri sbranano un uomo

Un uomo è stata sbranato nella tana delle tigri allo zoo. Si tratta di un turista che ha sfidato la fortuna scavalcando la recinzione dello zoo Youngor Wildlife Park, in Cina, nella provincia orientale di Zhejiang.

L'uomo, che si trovava lì con la sua famiglia, si sarebbe spinto oltre la recinzione e si sarebbe trovato davanti le tigri che stavano mangiando. Almeno questo è quanto hanno stabilito gli inquirenti dalle prime investigazioni. La terribile scena si è consumata davanti agli occhi esterrefatti della moglie e del figlio e un video mostra come venga improvvisamente bloccato a terra da uno dei grossi felini, mentre con le sue fauci tiene stretti il collo e la testa del visitatore.

I responsabili dello zoo hanno usato cannoni ad acqua e petardi per spaventare le tigri e farle lasciare la loro preda, ma è stato tutto inutile finché uno dei felini non è stato abbattuto ed il corpo del turista è stato recuperato e trasportato d'urgenza in ospedale. Secondo alcune fonti della stampa locale, l'uomo sarebbe morto durante il trasporto al pronto soccorso per le profonde ferite riportate.