Malgioglio alla Zanicchi: "Hai rotto le palle con questa Zingara"

Buona la prima. Ieri sera, la trasmissione “All Together Now” andata in onda su Canale 5 ha avuto un gran successo. La seconda edizione del fortunato programma televisivo alla ricerca di talenti nascosti, infatti, è stato affidato nuovamente alla conduzione di Michelle Hunziker con il supporto di J-Ax e ha battuto il record di ascolti. Come si suol dire “squadra che vince non si cambia”. A comporre la giuria del “muro” fra i cento personaggi dello spettacolo esperti di musica c’erano anche Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

I due si sono alternati ad esprimere il proprio giudizio sull’esibizione di ogni concorrente assieme agli altri ospiti della serata, ovvero Raf, Umberto Tozzi e Benji&Fede. Ma è stato quando uno dei partecipanti ha cantato una canzone di Claudio Baglioni che il cantautore siciliano ha innescato la miccia verso Iva Zanicchi.

Al termine dell’esibizione del giovane gli ospiti hanno espresso apprezzamento nei suoi confronti invitandolo però a cambiare genere musicale. Molto più diretto è stato invece il commento di Malgioglio che ha esordito così: “ Lui ha una bella presenza, è un bel ragazzo ma gli sconsiglierei di cantare ”. In questa fase si è sentito il mormorio di disapprovazione da parte del pubblico ed il cantautore allora ha voluto essere più diretto: “ Amore - rivolgendosi al concorrente- scordati Baglioni, questo è un Baglioni dei poveri, canta altre canzoni. Non mi hai dato nessuna emozione, non mi hai fatto scivolare il sudore sul corpo ”.

Da qui anche le critiche da parte del muro su Malgioglio ed allora, Michelle Hunzicher, ha passato la palla alla Zanicchi chiedendole il suo parere. La cantante, come i due colleghi che si erano espressi poco prima, ha invitato il giovane a cantare un’altra canzone senza immaginare quello che sarebbe accaduto pochi secondi dopo.

Il concorrente, pensando di farle cosa gradita, ha iniziato ad intonare la famosa canzone “Zingara” ricevendo come risposta l’entusiasmo della Zanicchi che ha cantato assieme a lui. Ed ecco che Cristiano Malgioglio è esploso verso la cantante: “ Basta con questa Zingara, con tutto il repertorio che hai rompi sempre le pa**e con questa canzone. Hai un repertorio pazzesco e rompi sempre le pa** con questa canzone. Basta con questa Zingara, non ne posso più " .

Una scena tra il comico e il drammatico. Da una parte tutti i presenti hanno reagito ridendo, però poco dopo, si è creato un po’ di imbarazzo e la conduttrice è intervenuta dicendo che era arrivato il momento di fare veramente la svizzera e prendere in mano il controllo della situazione.