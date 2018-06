Curiosità dal Bel Paese: 11 primati italiani e mondiali in altrettanti luoghi da visitare

L’Italia è un Paese ricco di storia, cultura e curiosità da scoprire per i turisti italiani e stranieri. Il blog turistico travel365 ha elencato una serie di undici curiosità e primati italiani, in alcuni casi anche mondiali, dal fiume più corto alla casa più piccola, dal grattacielo più alto all’albero più antico. E di curiosità ce ne sono anche altre da aggiungere. In questi luoghi non si resiste a un selfie.

L’albero più antico

C’è l’imbarazzo della scelta. Il Castagno dei Cento Cavalli viene considerato l’albero più antico e più grande non solo d’Italia ma anche d’Europa, con un’età stimata tra i 3000 e i 4000 anni. Si trova all’interno del Parco dell’Etna, nel Comune di Sant’Alfio (Catania) in Sicilia. La leggenda vuole che durante un temporale trovarono riparo sotto le sue fronde una regina e i suoi cento cavalieri. A contendersi il primato l’olea europoea di circa 4000 anni nel Comune di Luras (Olbia Tempio) in Sardegna, anche questo uno degli alberi più antichi d’Europa.

La casa più piccola

Si trova a Roma la casa più piccola d’Italia, in via Celso, poco distante dalla Basilica di San Pietro. In 7 metri quadrati c’è tutto il necessario: cucina con tavolo a scomparsa, letto, bagno, doccia, asse con ferro da stiro, tv e perfino il wi-fi.

Il fiume più corto

Il fiume più corto d’Italia si chiama Aril e scorre in Veneto, nella frazione di Cassone, nel Comune di Malcesine (Verona). Con i suoi 175 metri di lunghezza è anche uno dei più corti del mondo e sfocia nel Lago di Garda.

L’hotel più lussuoso

L’hotel più lussuoso d’Italia sarebbe il Four Seasons Hotel di Firenze, un posto da sogno con una Royal Suite (della Gherardesca) con affreschi, stucchi e il pavimento con maioliche di Capodimonte, senza però rinunciare al moderno accesso a internet.

Il ristorante più piccolo d’Italia

In Italia e nel mondo il ristorante più piccolo è “Solo per due” e si trova a Vacone (Rieti). Superfluo dire che si accettano prenotazioni solo per due in un ambiente ricercato e romantico.

Il comune più piccolo

Attualmente il Comune più piccolo d’Italia è Moncenisio (Torino) con 29 abitanti, seguito da Morterone (Lecco) con 35 abitanti e Pedesina (Sondrio) con 41 abitanti.

La piscina più profonda

La piscina più profonda d’Italia e del mondo si chiama Y40 e si trova a Montegrotto (Padova). È anche l’unica piscina per subaquei con acqua termale. Ha una profondità massima di circa 42 metri e varie profondità intermedie.

Il viadotto più alto

Il Viadotto Italia, lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, è il ponte autostradale più alto della Penisola. Il viadotto attraversa la valle del fiume Lao, in Calabria, e raggiunge un’altezza di 259 metri.

Il vicolo più stretto

Il vicolo più stretto d’Italia si trova nel Comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), nel quartiere di Roflano: è largo 43 cm e salendo si restringe fino a 38 cm.

Il grattacielo più alto

Il grattacielo più alto d’Italia è la Torre Unicredit di Milano, con un’altezza di 231 metri (compresa la guglia) e 32 piani.

La casa più stretta

Il primato di abitazione più stretta d’Italia e del mondo va alla Casa du Currivu, cioè la casa della ripicca o del dispetto in dialetto siciliano. Si trova a Petralia Sottana (Palermo) e ha una larghezza di 100 cm. Si racconta che sia stata costruita per togliere la visuale del panorama circostante a un vicino.