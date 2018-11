Einstein e il test per "l'assunzione" perfetta: il quesito

Einstein è stato uno dei fisici più celebri della storia della scienza moderna, il primo che ha apportato un sensibile cambiamento al modo in cui vengono interpretate le leggi fisica, contaminando la filosofia e persino la politica. Dalla rete spunta un test, un quesito di logica, che ha preso il nome di “Il test di Einstein”, ed ultimamente è molto in voga durante un colloquio di lavoro.

Il test viene usato soprattutto nei colloqui di lavoro di alto livello, per valutare i candidati e la loro frustrazione e lo sforzo psicologico in una “normale” giornale di lavoro. Anche se non è dato sapere con certezza se il test è stato redatto o meno dallo stesso Einstein, una versione che è stata suggerita dal sito “business insider.com” proverebbe la sua attendibilità. Nella gallery qui di seguito sono evidenziate le fasi salienti del test.