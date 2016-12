Il Natale di Chiara Ferragni è con Fedez: "Matrimonio? Non so"

Il Natale di Chiara Ferragni è stato all'insegna della famiglia e dell'amore, tutti nella sua villa di Beverly Hills si sono goduti le feste.

In un'intervista al Corriere della Sera, la fashion blogger più influente al mondo, ha parlato della sua vita, dei suoi progetti e del suo nuovo amore. In questi giorni, il suo profilo Instagram è stato riempito di foto e video insieme alla famiglia e al rapper Fedez. I due ormai fanno coppia fissa e insieme si divertono a tenere compagnia ai fan con le loro storie quotidiane. "F edez è una delle persone che ho avuto vicino con cui è più facile stare. Lui mi aveva citato in una canzone. Ci eravamo visti un anno fa, ma eravamo entrambi fidanzati, poi ci siamo ritrovati a cena e ci siamo piaciuti subito. Ha le idee molto chiare, è forte, ma di una dolcezza unica. So che qualcuno pensa che stiamo insieme per le copertine, invece siamo due ragazzi, siamo molto più simili di quanto si pensi. È stato bellissimo averlo qui, senza i paparazzi... Stiamo vivendo momenti dolci".

Matrimonio in vista tra i due? "B eh, è prematuro (ride). Ma sto vivendo la più bella esperienza sentimentale della mia vita. Io ero sempre stata fidanzata. Ci siamo incontrati dopo la mia prima estate da single, dove ho apprezzato il dovermi bastare da sola, è stato bellissimo, un cambio di vita: ho fatto viaggi fantastici con le mie amiche storiche, siamo andate a Cuba, alle Hawaii, a Los Angeles".

Su Instagram Chiara Ferragni ha superato 7,5 million di follower, l'università di Hardavard ha fatto di The Blond Salad un cao di studio e Forbes l'ha indiciata tra gli under 30 più influenti, ma qual è il suo talento? " La comunicazione. Il fatto di riuscire a comunicare a 360 gradi ed essere stata capace di crearne un business. Già a sedici anni scattavo fotografie e le condividevo per sapere che cosa ne pensassero gli altri. E mi piaceva anche lo scontro. Per me è importante condividere. Essere bella certamente aiuta. Ma stiamo vivendo un momento meraviglioso. Non c’è più l’idea di bellezza statica. Oggi è importante essere se stessi. L’individualità funziona più che mai. Il segreto è credere in te stesso. È pazzesco, sui social tutti vogliono un messaggio positivo".

Nel corso della lunga intervista, Chiara Ferragni tocca diversi argomenti, parla delle sue liste per non dimentcare i suoi impegni e dei consigli che darebbe ai giovani. "La gente non vuole il personaggio, ma la persona. Dal nulla puoi dare vita ai tuoi sogni, ma ci devi credere davvero. Ora sono positiva - conclude -. Ho molta energia e sono una sognatrice. Sono ancor un po' impaziente, ma ci sto lavorando su".