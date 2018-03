Oroscopo settimana dal 5 all'11 marzo 2018

Ariete

Mercurio e Venere entrano nel segno dell'Ariete per aumentare la qualità della vostra vita sociale. Sarete energici e anche in grado di pianificare il futuro, poiché la vostra mente sarà più rilassata. Il fine settimana però sarà più complicato per comunicare piani e idee, quindi prestate attenzione i compiti importanti prima di venerdì.

Toro

Se siete nati sotto il segno del Toro, probabilmente avete attraversato un momento difficile, ma non preoccupatevi: questa settimana vedrete le cose da un punto di vista più positivo. Sarete più proattivi, ma anche più sensibili del solito e questo potrà avere svolte interessanti, dipende dalle persone di cui vi circonderete e dalle situazioni in cui vi ritroverete. Nel weekend, vi sentirete particolarmente attraenti: sfruttate questa consapevolezza, ma non abusatene.

Gemelli

Sarete ancora costretti ad abbandonare la vostra zona di comfort per impegnarvi e ottenere di più dalla vita, Gemelli, ma questa settimana potrebbe portarvi novità nella sfera delle relazioni. Non lasciate che influenze negative smorzino il vostro buon umore: prendetevi del tempo per divertirvi, iniziare qualcosa di creativo e pianificare possibili cambiamenti futuri nella sfera lavorativa.

Cancro

L'inizio della settimana potrebbe essere un po' sottotono, ma inizierete a sentirvi meglio molto presto. Non lasciate, amici del Cancro, che qualcuno vi metta pressione, soprattutto sul lavoro: le cose miglioreranno se non avrete fretta e non vi sentirete bloccati. Inoltre, attenzione a evitare ogni rischio finanziario, non è il momento giusto per sperimentare.

Leone

L'inizio della settimana potrebbe essere frenetico, Leone: emergeranno nuove opportunità che vi renderanno ottimisti e produttivi, ma siate pronti ad accettare nuove sfide. Non lasciate però che la vita lavorativa influisca sui rapporti interpersonali. È il momento giusto di purificare mente e corpo.

Vergine

Vi state rendendo conto che vi sono molti modi per fare le cose, ma le modalità del passato ormai non vi si addicono più. Questa settimana scoprirete di non aver più pazienza per ciò che non funziona e non avrete spazio per la confusione. Ciò varrà anche per le persone: spendete le energie su coloro i quali vi fanno stare meglio, Vergine. Sarete pieni di idee positive e orientati a migliorare le prospettive finanziarie.

Bilancia

A inizio settimana, amici della Bilancia, sarete più emotivi e sensibili del solito. È un ottimo momento per mostrare la vostra vera personalità. Potreste aver bisogno di più rassicurazioni nelle relazioni e anche nel lavoro, ma sarete molto percettivi e con una buona intuizione. In amore, è il momento di lasciarsi andare. Nel fine settimana, ponete più attenzione ai dettagli.

Scorpione

I pianeti sono allineati in modo favorevole a inizio settimana: Scorpione, sembra che sia il momento giusto per ottenere quei risultati che stavate aspettando. Potreste anche sentirvi attratti da qualcuno: concentratevi sulla vita privata e sulle esigenze personali. Calma interiore, maggiore determinazione ed equilibrio potrebbero darvi l'opportunità di fare nuove amicizie.

Sagittario

Questa settimana riguarda l'espansione degli orizzonti su diversi livelli: l'obiettivo rimane quello di godersi la vita, dando il giusto spazio alle persone care, ma è tempo di nuove idee. Via libera alla creatività, con i pianeti che favoriscono tutto ciò che è nuovo e fresco. Sarete attivi in tutto ciò che farete, cari Sagittario, ma attenzione a non essere frettolosi. Troverete molto divertimento e stimoli attraverso la sperimentazione, anche in amore.

Capricorno

È vero che a volte anche i piani migliori non vanno bene, ma ciò non significa che non si dovrebbero mai fare piani. Quindi, Capricorno, questa è la settimana giusta per pensare ai propri obiettivi: riempite la mente di idee e pensieri sulla carriera, sui rapporti e su come divertirvi prossimamente. Meglio non fare troppo affidamento sulle parole degli altri, prestate attenzione a ciò che volete. Potreste incontrare qualcuno di speciale.

Acquario

È la settimana giusta per prendersi qualche rischio in più, Acquario. Vi troverete di fronte a nuove opportunità uniche per sperimentare nuove attività, sentimenti e relazioni. È il momento di prendersi cura di sé, condividendo ciò che si prova con un caro amico o con il proprio partner. Fine settimana con possibili difficoltà: provate a riformulare il vostro stile di vita purificando corpo e anima.

Pesci

È un buon momento per perseguire attività creative e performance artistiche. Sentirete un maggior bisogno di successo e sarete più determinati e decisi del solito nel raggiungere i vostri obiettivi, basta non dimenticarsi di tenere i piedi ben piantati a terra, però. Evitate, cari Pesci, di programmare qualcosa di significativamente importante nel fine settimana.