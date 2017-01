Scrivi una recensione e puoi vincere un libro

Scrivere sulla propria bacheca Facebook una piccola recensione di un libro può essere non solo stimolante ma anche vantaggioso. Si può vincere un libro nuovo in uscita. È un'iniziativa lanciata dalla casa editrice Itinera progetti. E non c'è alcun obbligo di acquisto. "Recensite uno dei nostri titoli - scrive Itinera - e potreste vincere una nuova uscita ogni mese. La recensione può essere pubblicata sul vostro profilo Facebook, su Twitter, su un sito specializzato come Amazon o Goodreads o dove preferite. Mandateci il link e taggateci e potreste vincere un libro".

Particolare curioso: il libro eventualmente vinto potrebbe essere a sua volta recensito e permettere, con un po' di fortuna, una nuova vincita. Perché non ci sono limiti. E si può recensire come e quanto si vuole, con testi, foto o video. L'invito è quello di sbizzarrirsi e sorprendere tutti con la propria passione per la lettura e la voglia di lanciarsi in questa bella avventura. Perché leggere fa bene. Ma anche scrivere non è da meno.