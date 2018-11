Solo il 50% dei minori legge almeno un libro all'anno

I minori non leggono, a parte forse i libri scolastici. Quelli obbligatori per intenderci. Gli altri vengono accuratamente evitati. Nel nostro paese solo il 50% tra ragazzi e bambini averebbe letto almeno un libro nell’ultimo anno. Secondo un sondaggio fatto nel 2016 il 52% dei minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni non aveva aperto neanche un libro nel 2015. Forse vi è un leggero cambiamento nel 2017 ma è ancora presto per esserne sicuri. Si dovranno monitorare i prossimi anni per essere certi dell’effettivo cambiamento. I dati Istat per ora affermano che c’è stato un netto calo di bambini che leggono nell’ultimo decennio. E l’età non sembra contare molto, il calo è stato più o meno uguale in ogni fascia. Ancora più preoccupante il fatto che una famiglia su 10 non abbia neanche un singolo libro tra gli oggetti posseduti. E questa triste situazione sarebbe costante da circa 20 anni. Un recente studio ha evidenziato come anche leggere possa essere genetico o comunque familiare. Nel senso che in famiglie dedite alla lettura e quindi con una libreria ricca di opere letterarie, anche i figli hanno il brutto vizio di leggere. Questa familiarità è stata appurata in due casi su tre. Per contro, sono pochi i figli di genitori che non leggono che amano invece perdere il loro tempo a sfogliare pagine di romanzi o altro genere. La percentuale di ragazzi lettori nati in famiglie dedite alla lettura è del 66,9%, mentre cala al 30,8% se i minorenni hanno genitori che non lo fanno. I dati non sono però uniformi in tutta Italia, a seconda della regione studiata vi sono delle differenze. Nella provincia autonoma di Trento sono meno di un terzo i ragazzini che non leggono. Superano invece il 70% in Sicilia. E ancora, in Campania e Calabria più di due minori su 3 non hanno letto nemmeno un libro nell’ultimo anno. Non se la cavano meglio Puglia, Molise e Lazio, tutte sotto la media nazionale.