Dai una zampa 150mila euro di donazioni per i cani guida

Elena Gaiardoni

«Dai Una Zampa!». E sulla zampa c'è la bellezza di 150mila euro. Da record il ricavato della terza edizione della campagna voluta da Maxi Zoo. La cifra sarà interamente devoluta al Servizio nazionale cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti di Limbiate, la maggiore associazione onlus in Italia dedicata all'addestramento e all'affidamento dei fido per coloro che non possono fidarsi dei loro occhi spenti.

Dal 21 novembre al 31 dicembre 2016 sono stati coinvolti settantacinque punti vendita Maxi Zoo in tutta Italia. Per ogni adesivo acquistato al costo simbolico di un euro veniva registrato il nome dell'animale e quello del proprietario: una lunga lista di nomi che quest'anno ha coinvolto anche i social network attraverso l'hashtag #DaiUnaZampa. «Il nostro obiettivo era molto ambizioso - commenta Marco Premoli, Amministratore Delegato di Maxi Zoo Italia -. Gli italiani hanno sbaragliato ogni previsione di generosità e grazie a loro potremo sovvenzionare il percorso di addestramento completo di sei dog».

Sei quattrozampe che diventeranno quindi molto presto gli «angeli guida» di sei persone senza vista. «Non possiamo immaginare di quanto migliori la vita un non vedente con un cane a fianco» commenta Giovanni Fossati, presidente del Servizio nazionale cani guida Lions.