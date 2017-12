Dolcevita, vinili, lasagne e marsupi Se i nonni dettano le nuove tendenze

Hanno più di 80 anni eppure dettano le mode. Sono nonni (e nonne) ma ispirano gli stilisti, suggeriscono tendenze nel mondo del fashion, nell'arredamento e pure nella cucina. È stato battezzato il «rewind style» ed è un vero e proprio trend internazionale, esploso sui social network fino ad arrivare anche in Italia. Tutta colpa di loro, i nonni 3.0 che invece di ripetere il mantra «ai miei tempi...», si sono lasciati contaminare da quelli dei nipoti. Sportivi, viaggiatori reali ma anche virtuali, stanno su facebook con la stessa disinvoltura come davanti a una tazza di tè. Navigano in crociera ma pure su internet e, se capita, non si tirano indietro a sfilare in passerella o a elargire consigli come giovani youtuber. Così chi deve guardare avanti, oggi viene consigliato di volgersi indietro invece che darsi a troppe sperimentazioni visionarie e futuristiche. È quello che si sono sentiti dire da Bigi Cravatte Milano, azienda che aveva commissionato alla Espresso Communication un monitoraggio per capire le tendenze della prossima stagione. Dopo aver scartabellato 60 testate internazionali dedicate a lifestyle, attualità e tendenze nei vari ambiti dalla moda alla tecnologia passando per la cucina, e aver passato in rassegna 20 esperti di stile hanno sentenziato che a tornare in auge è il passato. Tutt'altro che nostalgico, però. È la old generation che guarda avanti. Lo dimostra il nonno cinese Wang Deshun diventato modello a 80 anni in un paese dove a 50 anni si è già considerati vecchi. «Un modo per sapere se sei vecchio o no è chiederti: hai il coraggio di provare qualcosa che non hai mai fatto prima?», ha detto in un'intervista al New York Times. Domanda alla quale avrebbe sicuramente risposto un «sì» secco Iris Apfel, ultranovantenne ormai una vera icona di stile così come Baddie Winkle, 89ennne diventata webstar con oltre tre milioni di follower che ha conquistato il web con i suoi scatti irriverenti. O ancora Korea Grandma, di «appena» 70 anni diventata popolarissima su YouYube con i suoi video tutorial dedicati al make up che si sono guadagnati persino l'attenzione della Reuters e di quasi 300mila iscritti al canale. Il blog Advanced Style rende omaggio a modelle un po' in là con gli anni ma che conservano uno stile ben preciso e riconoscibile, mentre il nostro Sciuragram sta facendo impazzire il web catturando attimi di quotidianità milanese delle signore milanesi che popolano bar, negozi, teatri e ristoranti meneghini. Così tornano di moda i marsupi da indossare anche su capi eleganti, il vecchio dolcevita, il cappotto extralungo, l'antico Montgomery e il bomber. Il maglione XXL da rubare nell'armadio del nonno e gli occhiali oversize della nonna sono nuovi oggetti del desiderio. Il brand di lusso Balenciaga, come ha riportato The Thelegraph, si è ispirato per la collezione autunno/inverno di quest'anno al «grandpa style» Bernie Sanders, 75 anni, ex aspirante candidato del Partito democratico per la presidenza della Casa Bianca. Dalla moda al design per arrivare alla musica. Secondo la Federazione Industria musicale italiana la vendita del vinile in costante crescita negli ultimi 10 anni ha registrato il picco più alto nel 2016. Non c'è da stupirsi se il celebre rapper Macklemore - come ha segnalato UsaToday.com - ha deciso di rendere la sua nonna helen, 100 anni, protagonista del video del suo nuovo singolo «Glorious» capace di raccogliere oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. D'altronde le lasagne della nonna restano insuperabili. Hai voglia ad avere chef che s'inventano nuove tecniche. Nella classifica dei 50 piatti migliori al mondo stilata da CNN ci sono pizza, lasagne e prosciutto di Parma.