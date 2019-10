La doppia morale di Massimo D'Alema sui curdi

"Quello che Erdogan vuole cancellare è ciò che di più simile ai nostri valori esiste in quella parte del mondo. Erdogan sta bombardando i nostri valori, non solo i curdi" . Parole dure come pietre quelle che l'ex premier Massimo D'Alema ha usato contro il presidente della Turchia in un'intervista rilasciata a La Stampa.

Un'intervista tutta incentrata sulla necessità dell'Europa di aiutare i curdi in quanto, secondo D'Alema, loro non solo ci hanno difeso contro l'Isis ma " rappresentano anche un’esperienza singolare di democrazia, di tolleranza, di eguaglianza tra uomini e donne". E il fatto che non si possa contare sulla leadership del presidente Donald Trump " Questo accresce la responsabilità degli europei ", aggiunge D'Alema secondo cui l'Ue dovrebbe chiedere all'Onu di "dispiegare una forza internazionale lungo quel confine".