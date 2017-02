Due donne e l'arte di vivere in Finlandia

Un giorno, mentre sono sulla loro isoletta nel mare della Finlandia, Mari spiega a Jonna che gli esseri umani si dividono in tre categorie: cacciatori, giardinieri e pescatori. Ovvio che Jonna appartenga alla prima, visto che spara pure. E fa solo ciò che vuole. Come nella loro casa sul porto di Helsinki, coi rispettivi atelier (sono due artiste) ai capi opposti dell'edificio. Guardano film, li registrano, li commentano. A volte, come sbotta Mari, «si potranno pur dire anche cose superflue», ma in questo breve romanzo c'è poco di superfluo. C'è, soprattutto, «lo stato di grazia dell'amore».

Eleonora Barbieri