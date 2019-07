Dybala vuole restare alla Juventus

A dispetto delle voci del calciomercato italiano, Paulo Dybala sarebbe intenzionato a rimanere con la Juventus. Come riporta Sport Mediaset, il giocatore argentino intende rientrare in anticipo dalle ferie che dovevano terminare il 5 agosto, per poter avere un incontro chiarificatore con la dirigenza bianconera. L'obiettivo di La Joya sarebbe quello di rimanere con la squadra, magari ricoprendo il ruolo di "falso nueve" all'interno della formazione di Sarri. Tuttavia, le voci di mercato lo darebbero come contropartita nell'operazione Lukaku.

Ecco perché Dybala vuole avere un colloquio il prima possibile con l'allenatore Maurizio Sarri e poi con Fabio Paratici e Pavel Nedved per parlare del suo futuro in seno alla Juventus. Il giocatore esporrà la sua posizione alla dirigenza, esprimendo la sua preferenza a rimanere all'interno della squadra, sfruttando il fatto che Sarri vuole impiegare Cristiano Ronaldo largo a sinistra, per proporsi come prima punta.

Tuttavia, i piani della Juventus potrebbero essere differenti visto che sta lavorando su Icardi e Lukaku. Nel caso non dovesse trovare più spazio all'interno della squadra, il giocatore argentino punterà sulle squadre interessante a lui e cioè su Manchester United e Tottenham, chiedendo loro un aumento di ingaggio da quello odierno di 7 milioni di euro più bonus.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?