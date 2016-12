E ora piace la colorazione

Non tutti sono a conoscenza dei trattamenti effettuabili sulla barba. Se una volta il rito prevedeva il passaggio del panno caldo per ammorbidire la pelle prima, poi l'applicazione della crema pre-rasatura e, al termine della seduta un balsamo per alleviare eventuali irritazioni, oggi i procedimenti sono un po' cambiati. Il mercato e in genere le barberie propongono ai gentlemen una serie di prodotti anche aromaterapici per lucidare, stirare e addirittura mettere in piega la barba (le famose cere...) Un trend in continuo aumento è la colorazione. Viene effettuata con coloranti specifici (i peli del viso sono più ruvidi e grossi rispetto ai capelli, di conseguenza è necessaria una formulazione specifica). In merito al discorso colorazione bisogna ricordare che si sta sviluppando anche il fai-da- te. Ne è un esempio il gel colorante Just for Men specifico per tingere baffi, barba e basette.

